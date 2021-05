Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) - Unbekannte haben nachts im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße mehrere Autos zerkratzt. Die Polizei ging am Donnerstag von einer Schadenssumme im fünfstelligen Bereich aus. Es seien bislang Schäden an neun geparkten Fahrzeugen gemeldet worden.

