Ludwigshafen (dpa/lrs) - Unbekannte haben in Ludwigshafen einen Bus in Brand gesteckt. Nach ersten Ermittlungen der Polizei sollen drei bislang Unbekannte am frühen Samstagmorgen eine Scheibe des geparkten Busses eingeschlagen und dann Feuer gelegt haben. Die Schadenshöhe sei noch unklar, teilten die Beamten mit. Es wurde Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet.

Mitteilung Polizei