Mainz (dpa/lrs) - Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Mainz fünf Mülltonnen und einen Roller angezündet. Durch das Feuer wurden zudem ein geparktes Auto und zwei Hauswände beschädigt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Beamten nahmen Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung auf. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor. Die Feuerwehr löschte die Brände.

Polizeibericht