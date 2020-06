Zweibrücken (dpa/lrs) - Unbekannte haben einen etwa vier Kilogramm schweren Betonbrocken auf den Balkon einer Wohnung in Zweibrücken geworfen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde bei dem Vorfall in der Nacht auf Sonntag niemand verletzt. Ein auf dem Balkon gespanntes Netz und und die Balkonbrüstung seien beschädigt worden.

Die Polizei geht davon aus, dass der Betonbrocken von einer nahe gelegenen Baustelle stammt. Zum Tatzeitpunkt hätten sich zwei Männer auf dem Baustellengelände aufgehalten, die anschließend mit einem Auto weggefahren seien. Nach diesen Männern sucht die Polizei nun. Zu dem Hintergrund und dem Motiv der Tat konnte die Polizei am Montag noch keine Auskunft geben.