Cochem (dpa/lrs) - Unbekannte haben in Cochem einen Sprengsatz auf einer Wiese gezündet. Die laute Explosion wurde am Mittwochabend von mehreren Anwohnern gemeldet, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zudem seien ein Blitzlicht und eine Rauchsäule beobachtet worden. Auf der Wiese hinterließ die Explosion eine trichterförmige Vertiefung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Ein Zeuge hatte den Angaben zufolge in der Nähe des Tatorts zwei Personen mit Rucksäcken gesehen.

Pressemitteilung Polizei