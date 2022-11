Zell (Mosel) (dpa/lrs) - Bislang unbekannte Täter haben am Freitagabend einen Schwan in Zell (Landkreis Cochem-Zell) getötet. Zeugen waren nach Polizeiangaben durch die Schreie des Tiers auf die Tat aufmerksam geworden. Der Schwan wurde später tot am Ufer der Mosel aufgefunden. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Jagdwilderei ein und sucht nun nach weiteren Zeugen des Vorfalls.

PM