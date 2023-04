Hochstadt (dpa/lrs) - Unbekannte haben in Hochstadt (Kreis Südliche Weinstraße) rund 35 Obstbäume gestohlen. Anfang April sollen die Täter die Bäume auf einer frei zugänglichen Streuobstwiese an der Bundesstraße 272 ausgegraben haben, teilte die Polizei am Freitag mit. Beim Diebesgut handele es sich konkret um 1,50 Meter hohe Apfelbäume. Bereits im vergangenen Frühjahr seien an derselben Stelle 40 Obstbäume gestohlen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

