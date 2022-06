Unbekannte haben in Kaisersesch (Landkreis Cochem-Zell) einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen sahen in der Nacht zu Freitag laut Polizei mindestens zwei Menschen, die in einem Auto mit mutmaßlich belgischem Kennzeichen vom Tatort flüchteten. Ob tatsächlich Geld entwendet werden konnte und wie hoch der Schaden ist, war zunächst unklar. Ein Polizist sprach von einer massiven Beschädigung des Automaten und des anliegenden Gebäudes.

Kaisersesch (dpa/lrs) - Pressemitteilung der Polizei