Unbekannte haben in Bausendorf (Landkreis Bernkastel-Wittlich) einen Geldautomaten gesprengt und dabei Schäden am Gebäude hinterlassen. Bei der Sprengung in einer Bankfiliale am frühen Freitagmorgen ist niemand verletzt worden, teilte die Polizei mit. Ob und wie viel Geld die Täter erbeuteten, sei noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Unbekannten mit einem Auto in Richtung Belgien. An der Fahndung war demnach auch die belgische Polizei beteiligt.

Mitteilung der Polizei