Bad Breisig (dpa/lrs) - Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag einen Geldautomat in Bad Breisig (Landkreis Ahrweiler) gesprengt und sind geflüchtet. Es waren vermutlich zwei oder drei Täter, die anschließend mit dem Auto geflüchtet sind, wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mitteilte. Bei der Bank handelte es sich um eine Volksbank. Es sei ein beträchtlicher Gebäudeschaden entstanden, eine genaue Summe stehe jedoch noch nicht fest. Auch ob und wie viel Beute die Täter machen konnten, müsse noch ermittelt werden.

