Polch (dpa/lrs) - Unbekannte haben in Polch (Kreis Mayen-Koblenz) einen Geldautomaten in einer Bankfiliale gesprengt. Zeugen haben nach der Explosion am frühen Mittwochmorgen ein dunkles Auto beobachtet, das vom Tatort geflüchtet sein soll, wie die Polizei mitteilte. Ob Geld erbeutet wurde, werde jetzt ermittelt. Wie hoch der Schaden an dem Bankgebäude ist, war zunächst unklar.