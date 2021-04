Flonheim (dpa/lrs) - Unbekannte haben in Flonheim im Kreis Alzey-Worms einen Geldautomaten einer Bankfiliale gesprengt. Die Täter seien nach der Explosion geflohen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen. Eine Fahndung blieb zunächst erfolglos. Verletzt wurde niemand. Durch die Sprengung wurde im Vorraum der Bank eine Scheibe herausgedrückt. Ein größerer Gebäudeschaden sei aber nicht entstanden. Ob die Täter Geld erbeutet haben, werde nun ermittelt, hieß es. Ebenfalls in der Nacht zum Dienstag sprengten mehrere Unbekannte einen Geldautomaten im knapp 60 Kilometer entfernten hessischen Mörfelden-Walldorf. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, war noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:210406-99-95901/2