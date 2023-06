Neustadt (Wied) (dpa/lrs) - Unbekannte haben in einem Fahrradtunnel in Neustadt (Wied) im Landkreis Neuwied einen Baumstamm auf den Weg gelegt und so eine Radfahrerin zu Fall gebracht. Die 51-Jährige wurde bei dem Sturz am vergangenen Sonntag schwer verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Frau sei in ein Krankenhaus gebracht worden, es bestehe keine Lebensgefahr. Die Beamten gehen davon aus, dass der Baumstamm absichtlich in dem rund 50 Meter langen Tunnel quer über die Fahrbahn platziert wurde.

Mitteilung Polizei