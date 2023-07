Unbekannte haben am Nürburgring einen Sportwagen im Wert von rund 450.000 Euro gestohlen. Der Wagen sei zwischen vergangenem Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen von einem Parkplatz an der Rennstrecke entwendet worden, teilte die Polizei am Montag mit. In der darauffolgenden Nacht seien in Drees (Landkreis Vulkaneifel) nicht weit vom Nürburgring entfernt Einbrecher in ein Ferienhaus eingedrungen. Die Polizei vermutet, dass die Täter die Schlüssel für einen hochwertigen Sportwagen stehlen wollten, der vor dem Haus parkte. In diesem Fall hätten sie das Fahrzeug aber nicht entwenden können.

Nürburg (dpa/lrs) - Der Nürburgring ist eine legendäre Rennstrecke in der Eifel. Dort finden nicht nur organisierte Rennen für Profis statt. Auch sogenannte Touristenfahrten werden angeboten, bei denen Privatpersonen mit ihrem eigenen Fahrzeug auf die Strecke dürfen.

