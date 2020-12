Sankt Wendel (dpa/lrs) - Unbekannte sind in ein Vereinsheim eines Hundesportvereins eingedrungen, haben Bier getrunken und sich eine Gulaschsuppe gekocht. Die Suppe sei in der Tiefkühltruhe des Vereinsheims im saarländischen Sankt Wendel gelagert gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zuvor hatten die Täter demnach ein Fenster aufgehebelt und waren in das Haus geklettert. Laut Polizei geschah der Vorfall im Zeitraum zwischen Donnerstag und Samstag. Nach ihrer Mahlzeit flüchteten die Unbekannten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.