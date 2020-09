Lauterecken (dpa/lrs) - Unbekannte sind in ein Postverteilzentrum in Lauterecken (Landkreis Kusel) eingebrochen und haben zahlreiche Pakete geöffnet. Auch Gegenstände, wie ein Postscanner, seien entwendet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Ermittlungen müssten nun zeigen, welche Bestellungen von Privatpersonen aufgegeben und welche Waren davon tatsächlich entwendet wurden. Der Schaden lasse sich deshalb noch nicht beziffern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag Beobachtungen gemacht haben.