Am 10. September werden Sirenen heulen, Warn-Apps piepen und Rundfunksender ihr Programm unterbrechen. Der bundesweite Warntag soll vor allem die Bevölkerung sensibilisieren.

Früher warnten Kirchenglocken die Bürger vor Unwetter, Überfällen und Feuer. Heutzutage haben oft Smartphones mit speziellen Apps die Warnfunktion übernommen. Eine wichtige Rolle spielen im Gefahrenfall auch Rundfunksender, die die Bevölkerung mit dringenden Informationen versorgen sollen. Außerdem sind vielerorts noch Sirenen installiert, die mit eindringlichem Heulton und immenser Lautstärke auf eine akute Gefahr hinweisen. Dazu kommen Warnungen und Informationen über das Fernsehen, soziale Medien und auch über digitale Werbetafeln.

«Die Corona-Pandemie führt uns aktuell immer wieder vor Augen, wie wichtig die schnelle und verlässliche Information aller Bürgerinnen und Bürger ist», sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Freitag in Mainz. «Nur wer rechtzeitig von einer Gefahr weiß, kann sich in Notlagen besser schützen.»

Wie bei Sirenenalarm reagiert werden sollte

Der Warntag am kommenden Donnerstag (10. September) soll dazu beitragen, das Thema wieder ins Bewusstsein zu rücken. Zugleich sollen die vorhandenen technischen Systeme zur Warnung flächendeckend getestet werden, um herauszufinden, wie sie noch weiterentwickelt werden können.

Erstmals seit der Wiedervereinigung gibt es einen bundesweiten Probealarm. Künftig soll jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September das Warnen geübt werden. Damit soll das Bewusstsein der Bevölkerung für die verschiedenen Warnsysteme geschärft werden. Viele Bürger wissen nicht mehr, was welche Warnung bedeutet, und was zu tun ist.

Wenn der Sirenenalarm ertönt, sollen die Menschen sofort Türen und Fenster schließen und sich möglichst nicht draußen aufhalten, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Mainz und des Innenministeriums. Sie sollen das Radio einschalten, um auf Durchsagen zu achten. Die Nachbarn sollen verständigt sowie Lüftungs- und Klimaanlagen ausgeschaltet werden. Die Warn-Apps geben auch Verhaltenstipps.

Am Donnerstag um 11 Uhr geht's los - mit Ausnahmen

Pünktlich um 11 Uhr wird am Donnerstag der Probealarm ausgelöst. Zur Warnung der Bevölkerung nutzen Bund, Länder und Kommunen nach Angaben des rheinland-pfälzischen Innenministeriums alle verfügbaren Kommunikationskanäle, beispielsweise das vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe betriebene Modulare Warnsystem (MoWaS), Warn-Apps wie Katwarn oder Nina, eine Vielzahl von Medien und Rundfunksendern bis hin zu Sirenen und Lautsprecherdurchsagen vor Ort. Alle Integrierten Leitstellen und die Feuerwehrleitstelle der Berufsfeuerwehr Mainz wurden laut Innenministerium im vergangenen Jahr mit MoWaS-Anlagen ausgestattet.

Grund für einen echten Alarm können Brände, Unwetter, Hochwasser, Bombenentschärfungen, Schadstoffaustritte und andere Gefahren sein. Die Stadt Mainz warnt mit einem Mix aus Sirenen und den Warn-Apps Nina und KatWarn. Dazu gehören 55 elektromechanische Sirenen, in Kombination mit Rundfunkdurchsagen. Ein auf- und abschwellender Heulton wird etwa eine Minute zu hören sein.

In den Landkreisen Birkenfeld, Rhein-Hunsrück und Bad Kreuznach werden die Sirenen allerdings aus technischen Gründen nicht heulen. Dort verfügten nicht mehr alle Sirenenempfänger über die Möglichkeit, den einheitlichen Warnton sowie die Entwarnung umzusetzen. Die derzeit laufende Umstellung von analoger auf digitale Alarmierungstechnik mache eine schnelle und einheitliche Warnung zum Stichtag unmöglich, teilte die Kreisverwaltung Bad Kreuznach mit.

Warntag