Mainz (dpa/lrs) - Der neue ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, macht an diesem Mittwoch seinen Antrittsbesuch in Rheinland-Pfalz. Zunächst wird er um 10.00 Uhr die Mainzer Johannes Gutenberg-Universität besuchen und dort mit Studierenden über die aktuelle Situation in der Ukraine sprechen. Um 14.00 Uhr stattet er dem Landtag einen Besuch ab. Auch dort wird er eine Rede halten, anschließend spricht Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD).