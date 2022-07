Ukrainische Kriegsflüchtlinge mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz können ihren heimischen Führerschein in Deutschland ein Jahr lang statt nur sechs Monate nutzen. Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Koblenz hat nach Mitteilung vom Montag eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen. Diese Frist ende aktuell zwar spätestens am 23. Februar 2023. Allerdings werde schon in diesem Jahr eine noch länger gültige Regelung der EU erwartet.

Koblenz (dpa/lrs) - Die Flüchtlinge, die wegen des russischen Angriffskrieges auf ihr Land nach Deutschland kamen, sollen laut LBM davor bewahrt werden, schon frühzeitig die eigentlich für Ukrainer mit sehr langem Aufenthalt vorgeschriebenen Führerscheinprüfungen absolvieren zu müssen. Außerdem würden so die hiesigen Fahrerlaubnisstellen entlastet, die schon mit dem vorgeschriebenen Umtausch deutscher Führerscheine viel zu tun hätten.

