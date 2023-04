Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

An technischen Problemen scheiterte offenbar die Live-Schaltung eines SWR-Reporters aus dem Ahrtal am Vorabend der Flut im Juli 2021. Das räumte Joachim Görgen, der Leiter der Abteilung Trimediale Nachrichten des SWR in Mainz, am Freitag vor dem Untersuchungsausschuss des Landtags ein. .

Doch klar wurde auch: Dem Sender lagen an diesem 14. Juli wichtige Informationen nicht vor. Dass sich das Extremhochwasser zu einer Flutkatastrophe ausweiten würde, bei der 134 Menschen sterben würden,