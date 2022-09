Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion hat den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses Flutkatastrophe, Martin Haller (SPD), als parteiisch kritisiert. «So wie ich das wahrnehme, hat er den Auftrag, die Regierung zu schützen», sagte der Partei- und Fraktionschef Christian Baldauf am Mittwoch in Mainz. Er kündigte an, sich noch in dieser Wahlperiode für eine Novellierung des Landtagsuntersuchungssausschussgesetzes einsetzen zu wollen. Künftig solle nicht mehr ein Vertreter der Regierung, sondern eine neutrale Persönlichkeit den Vorsitz der Untersuchungsausschüsse übernehmen.

Mainz (dpa/lrs) - Haller sei als Vorsitzender der „erste Verteidiger der Ampel-Koalition“, kritisierte der CDU-Obmann Dirk Herber. So habe Haller etwa zwei Fragen der CDU-Abgeordneten nicht zugelassen, die der wissenschaftliche Dienst aber zugelassen hätte. Bei einigen Fragen der Regierungskoalitionen habe Haller dagegen erst nach der Aussage der Zeugen festgestellt, dass diese Fragen nicht zulässig gewesen seien.

„Das Gesetz atmet den Geist, dass das Parlament gemeinsam untersucht, ob die Regierung alles richtig gemacht hat“, sagte der stellvertretende Ausschussvorsitzende Marcus Klein. Dies verkenne aber die Realität, weshalb das Gesetz reformiert werden müsse. Die Gutachten, die Protokolle der Sitzung und die Beweisbeschlüsse für die Befragung der Zeugen sollten künftig öffentlich sein.

Klein kritisierte auch, dass Haller als Ausschussvorsitzender die Zeugen im Zusammenhang fragen dürfe und damit einen „unbestreitbaren Vorteil“ habe. Das Fragerecht der Fraktionen habe er beschränkt. „Ich würde auch gerne im Zusammenhang fragen“, sagte Klein. Für die CDU-Fraktion dürften zudem nur drei Mitarbeiter an den Sitzungen teilnehmen, für die Landesregierung aber ungleich mehr. „Das ist kein Gleichgewicht.“