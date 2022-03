Saarbrücken (dpa/lrs) - Zehn Tage vor der Landtagswahl im Saarland geht es an diesem Donnerstag (20.15 Uhr) zur Sache. In einer TV-Runde des Saarländischen Rundfunks (SR) werden sich die Spitzenkandidaten live beharken. Ob Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) zugeschaltet wird, war nach dem Bekanntwerden seiner Corona-Infektion zunächst offen. Es gebe in Bezug auf seine Teilnahme noch keine Entscheidung, sagte ein Sprecher des SR am Mittwochnachmittag.

In der Diskussionsrunde „Endspurt im Wahlkampf“ sind dabei: Anke Rehlinger (SPD), Lisa Becker (Grüne), Angelika Hießerich-Peter (FDP), Barbara Spaniol (Linke) und Josef Dörr (AfD). In der Runde sind geplant alle Parteien vertreten, die laut „Saarlandtrend“ von Mitte Februar Aussicht auf Einzug in den Landtag haben. Da die AfD keine Landesliste hat, ist der Spitzenkandidat für den Wahlkreis Saarbrücken vertreten.

Im Saarland wird am 27. März ein neuer Landtag gewählt. Das kleinste Flächenland Deutschlands wird seit 2012 von einer großen Koalition regiert. Im Land stellt die CDU seit 1999 den Ministerpräsidenten.

