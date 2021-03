Die SPD gewinnt in Umfragen und liegt leicht vor der CDU. Ministerpräsidentin Dreyer ist auch bei CDU-Wählern beliebt. Ihr Herausforderer Baldauf hat es in der Pandemie schwer, sich bekannt zu machen. Im Fernsehen liefern sich beide einen Schlagabtausch.

Mainz (dpa/lrs) - Der CDU-Herausforderer Christian Baldauf musste bei dem einzigen TV-Duell im Landtagswahlkampf punkten. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hatte wenige Stunden zuvor noch die Öffnung des Einzelhandels nach wochenlangem Lockdown verkündet und die zahlreichen Bestimmungen der neuen Corona-Bekämpfungsverordnung mit ihrem Kabinett festgelegt.

Als Ministerpräsidentin habe sie zwar eine andere Bühne als ihr Herausforderer, stellte Dreyer zu Beginn des einstündigen Duells am Freitagabend fest. Aber das habe nicht nur Vorteile, sie müsse auch zu ihren Entscheidungen stehen und die Verantwortung tragen - gerade in der Corona-Pandemie.

Dabei stehe Rheinland-Pfalz gut da: Nach dem weltweit begehrten Biontech-Impfstoff komme auch einer der ersten Selbsttests aus Rheinland-Pfalz. Die Inzidenz sei zusammen mit der von Schleswig-Holstein die niedrigste in Deutschland, deshalb sei die Öffnung des Einzelhandels unter Auflagen in drei Tagen vertretbar. Bei den Impfungen liege Rheinland-Pfalz deutschlandweit im Spitzenfeld, betonte Dreyer und wies Baldaufs Angriffe auf ihre Impfstrategie zurück. Dieser konterte, es müssten noch mehr als 100 000 über 80-Jährige geimpft werden. „Es geht darum, dass jetzt geimpft wird und ich wüsche mir, dass das funktioniert, was sie mit den Testungen vorhaben“, stellte er mit etwas herablassendem Unterton fest.

Die Bekämpfung der Pandemie war auch das Hauptthema von Dreyers Schlusswort, dazu Klima, Chancengleichheit und Zusammenhalt in der Gesellschaft. Besonders leidenschaftlich wirkte sie bei dem einstündigen Schlagabtausch bei den Thema Schule und Gesundheit.

Echte Neuigkeiten gab es nicht, die Argumente waren weitgehend bekannt. Dreyer hatte am Ende fast fünf Minuten Redezeit mehr auf ihrem Konto. „In der Kürze liegt die Würze“, konterte Baldauf, der mit seinen Plänen in vielen Punkten vage blieb. Er griff die Landesregierung vor allem in der Bildungs-, der Gesundheits-, Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik an. „Wir leben an der Stelle in unterschiedlichen Bundesländern“, konterte Dreyer.

Neben der kommunalen Finanzpolitik und der Situation am Flughafen Hahn kritisierte der Herausforderer vor allem eine mangelnde Ausstattung der Schulen mit Internet. Statt „sich auf die Chinesen zu verlassen“, versprach er, am Hahn ein Gründer- und Innovationszentrum zu schaffen. Die Kommunen brauchten bis zur Neuregelung des Finanzausgleichs eine Finanzspritze, die sie von der CDU nach einem Wahlsieg bekommen würden.

Baldauf war angriffslustiger - auch im Ton gegenüber Dreyer. Er nannte sie „Kollegin“ und forderte, sie müsse „ihre Hausaufgaben“ machen. Er warf der Regierungschefin „Fassaden- und Symbolpolitik“ vor. Dreyer antwortete ruhig und sachlich, wirkte von Baldaufs lächelnd verteilten Spitzen aber auch mitunter genervt. Beim Thema Klimawandel stellte sie fest, sie habe keine Antwort von Baldauf auf die Frage nach dem Umgang damit gehört.

Baldauf blieb mit seiner Zukunftsvision im kurzen Schlussplädoyer am Ende unbestimmt, versprach im Fall eines Wahlsiegs unter anderem die besten Grundschulen Deutschlands. Er appellierte an die Wähler, für die CDU zu stimmen: „Demokratie lebt vom Wandel.“

Der Politikwissenschaftler und Wahlanalysen-Experte Karl-Rudolf Korte lobte das TV-Duell rund eine Woche vor der Landtagswahl am 14. März als ein „Hochfest der politischen Kommunikation“. Für Baldauf sei die Ausgangslage als „Herausforderer unter Pandemiebedingungen“ schwer, sagte Korte. Er habe in der Diskussion in seiner „ruhigen Präsenz“ eine „Allrounder-Kompetenz“ in verschiedenen Themenbereichen und eine „begrenzte Aggressivität“ gezeigt.

Dreyer sei detailverliebt aufgetreten und habe Gelegenheiten zu Attacken genutzt, sagte Korte. Die Regierungschefin sei ihrem Stil treu geblieben, unaufgeregt zu wirken, was sie auch als „Krisenlotsin“ auszeichne.

Wahlentscheidungen würden immer stark von Zukunftserwartungen beeinflusst, erklärte Korte. „Wahlen sind kein Erntedankfest“, betonte er. Beiden Duellanten sei es gelungen, Perspektiven für die Zukunft anzubieten.

Der Körpersprachen-Experte Stefan Verra erklärte, Dreyer habe viel mit ihren Augen, mit Mimik und ihrem Lächeln gearbeitet. Die Art ihres Lächelns sei glaubwürdig gewesen. Baldauf habe auch viel gelächelt, aber dies habe oft nicht zur jeweiligen Situation gepasst. Der Herausforderer habe zudem viel geblinzelt.

