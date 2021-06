Worms (dpa/lrs) - Starkregen hat am Dienstag in Worms für überflutete Straßen und starke Behinderungen gesorgt. Ein Tunnel lief voll mit Wasser und musste gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Ein Taxifahrer musste seinen Wagen in dem Tunnel stehen lassen, mancherorts wurden Gullydeckel aus der Verankerung gedrückt.

