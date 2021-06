Nürburg (dpa/lrs) - Rasante Beschleunigung, hammerhartes Bremsen, äußere Räder in Kurven in der Luft: Vom 16. bis 18. Juli ist am Nürburgring trotz Corona wieder der Truck-Grand-Prix mit hochgezüchteten Zugmaschinen geplant - seine typische Countrymusik wandert jedoch ins Internet ab. Die maximal mögliche Zahl der Zuschauer bei dem XXL-Motorsport-Spektakel in der Eifel werde noch mit den Behörden abgestimmt, teilte der Veranstalter ADAC Mittelrhein mit. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hatte den Nürburgring als Modellprojekt für Veranstaltungen mit Zuschauern im Freien benannt. Beim 24-Stunden-Rennen waren hier kürzlich täglich bis zu 11.600 Fans mit einem Corona-Hygienekonzept zugelassen.

Das Rahmenprogramm bei der 35. Auflage des Truck-Grand-Prix wird pandemiebedingt ins Internet verlegt. Dort soll es unter anderem einen Countrymusik-Contest mit Beiträgen von Fans, ein Gewinnspiel und ein „digitales Abschlussfeuerwerk“ geben. Die Tickets für den Truck-Grand-Prix kosten laut ADAC wegen der Einschränkungen bei dem „Hybrid-Event“ nur rund halb so viel wie in früheren Jahren.

