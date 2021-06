Saarbrücken (dpa/lrs) - Trotz zahlreich zugezogener Menschen ist die Bevölkerung im Saarland im vergangenen Jahr weiter geschrumpft. Mit 983.991 Menschen lebten Ende 2020 knapp 2900 Personen weniger (minus 0,29 Prozent) im kleinsten Flächenland Deutschlands, wie das Statistische Amt am Freitag in Saarbrücken mitteilte. Zwischen 1960 und 2010 lag die Einwohnerzahl stets über einer Million. Unterm Strich gab es 2020 bei Zuzügen ins Saarland und Fortzügen aus dem Saarland ein Plus von 2876. Dieses konnte allerdings durch den Sterbefallüberschuss nicht ausgeglichen werden.

Der Anteil der Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft im Saarland betrug nach den Berechnungen des Statistischen Amtes 116.361 (3441 mehr als 2019). Dies entspreche 11,8 Prozent der Bevölkerung, hieß es. Im Saarland seien 179 Nationen vertreten. An der Spitze der Herkunftsländer stehen Syrien (27.006 Personen) und Italien (14.840 Personen).

© dpa-infocom, dpa:210618-99-48344/2