Mainz (dpa/lrs) - Trotz der Corona-Krise ist die Zahl der überschuldeten Menschen in Rheinland-Pfalz dieses Jahr gesunken. Insgesamt zählte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in ihrem am Mittwoch in Neuss veröffentlichen «Schuldneratlas 2021» etwa 310.000 überschuldete Verbraucher, rund 35.000 weniger als im Vorjahr. Die Überschuldungsquote, also der Anteil überschuldeter Menschen im Verhältnis zu allen Erwachsenen in Rheinland-Pfalz, sank binnen Jahresfrist um mehr als einen Prozentpunkt auf 9,03 Prozent. In der Landeshauptstadt Mainz liegt die Überschuldungsquote bei 7,2 Prozent, dies ist ein Rückgang im Vorjahresvergleich von 0,84 Prozentpunkten.

Überschuldung liegt Creditreform zufolge vor, wenn der Schuldner die Summe seiner fälligen Zahlungsverpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit über einen längeren Zeitraum nicht begleichen kann - oder kurz: die Gesamtausgaben die Einnahmen übertreffen.

