Quierschied (dpa/lrs) - Bierwagen, Schlägerei, Versteckspiel mit der Polizei: Eine trotz Corona-Beschränkungen organisierte Firmenfeier ist offenbar eskaliert und von der Polizei aufgelöst worden. Die Beamten wurden am Dienstagabend von zwei Gästen zu einer «illegalen Weihnachtsfeier» auf einem Firmengelände in Quierschied-Göttelborn (Regionalverband Saarbrücken) gerufen, wie die Polizei mitteilte. In dem Zuge sei auch Anzeige wegen Körperverletzung gegen einen Arbeitskollegen erstattet worden - mutmaßlich hatte es eine Schlägerei gegeben.

Quierschied (dpa/lrs) - Bierwagen, Schlägerei, Versteckspiel mit der Polizei: Eine trotz Corona-Beschränkungen organisierte Firmenfeier ist offenbar eskaliert und von der Polizei aufgelöst worden. Die Beamten wurden am Dienstagabend von zwei Gästen zu einer „illegalen Weihnachtsfeier“ auf einem Firmengelände in Quierschied-Göttelborn (Regionalverband Saarbrücken) gerufen, wie die Polizei mitteilte. In dem Zuge sei auch Anzeige wegen Körperverletzung gegen einen Arbeitskollegen erstattet worden - mutmaßlich hatte es eine Schlägerei gegeben.

Vor Ort fanden die Polizisten dann einen Bierwagen und aufgebaute Biertischgarnituren vor. Es sei davon auszugehen, dass eine unbekannte Zahl von Mitarbeitern „feucht fröhlich“ gefeiert habe, hieß es. Einige Teilnehmer versteckten sich vor den Polizisten. Diese fanden etwa einen Vorgesetzten, der sich selbst als Verantwortlicher der Firma benannte, in Embryonalstellung unter einem Schreibtisch. Zwei weitere Mitarbeiter versteckten sich in einer Besenkammer.

Am Abend wurden die Personalien von acht Anwesenden aufgenommen. Keiner von ihnen zeigte laut Polizei Verständnis oder Einsicht bezüglich des möglichen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung.