Offenbach (dpa/lrs) - Wolken, Sonne und zunehmend frostige Temperaturen bestimmen in der ersten Wochenhälfte das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Am Montagvormittag ist es vielerorts dicht bewölkt, später lockert der Himmel von Nordwesten her auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Zum Nachmittag wird es auch im Saarland heiter. Die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 7 Grad, im Bergland werden 3 Grad erreicht.

In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen laut DWD-Prognose auf -3 bis -5 Grad, in höheren Lagen teils auf -8 Grad. Auf den Straßen kann es glatt werden, auch Nebel ist möglich. Am Dienstag wird es dann überwiegend heiter bis sonnig bei Temperaturen zwischen 1 und 3 Grad.

Am Mittwoch sinken die Werte weiter auf 0 bis 2 Grad, im Bergland ist leichter Dauerfrost möglich. Bei einem Wechsel aus Wolken und Auflockerungen bleibt es trocken.