Mainz (dpa/lrs) - Wegen der großen Trockenheit bittet Mainz seine Bürger, die Stadtbäume zu wässern. Seit Anfang April fahre das Grün- und Umweltamt Wasser an die Bäume, weil es derzeit zu wenig regne, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Jeder Eimer und jede Gießkanne Wasser sei willkommen.

«Gerade jetzt in der Austriebsphase ist der Bedarf an Wasser besonders groß», erklärte Olaf Nehrbaß, Leiter des Grün- und Umweltamts Mainz. Ein junger Baum nehme pro Wässerung 100 Liter oder mehr für die Neubildung von Blättern auf, um den Start in eine neue Vegetationsperiode gut zu meistern. Gerade Jungbäume bräuchten bereits jetzt Unterstützung und nicht erst im Hitzesommer.

Nach ergiebigen Niederschlägen im Februar und Anfang März werde inzwischen seit Wochen Regen benötigt. «Der April verschärft aktuell den Negativtrend mit zu hohen Temperaturen, großen Sonnenstundenanteilen und trockenen Ostwinden.»