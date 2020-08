Trier (dpa/lrs) - Zwei Männer und eine Frau haben eine Gruppe von Fußballern in Trier rassistisch beleidigt und angegriffen. Dabei griff das Trio auch zu Steinen und Tischbeinen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die drei Verdächtigen im Altern von 29 bis 51 Jahren hätten sich belästigt gefühlt, hieß es. Die 16 angegriffenen Sportler waren laut den Beamten «dunkelhäutig». Wie viele von ihnen verletzt wurden, war zunächst unklar. Die Fußballer versuchten demnach, sich am Samstagabend zu verteidigen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Volksverhetzung.