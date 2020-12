Trier (dpa/lrs) - Der Goldschatz im Rheinischen Landesmuseum Trier wird nach einem Diebstahlversuch vor mehr als einem Jahr nun doch erst ab Sommer 2021 wieder ausgestellt. Das Münzkabinett mit einer neuen Panzervitrine für den Schatz müsse noch umgebaut werden, sagte Museumsdirektor Marcus Reuter in Trier. «Es wird alles sicherer.» Der Plan sei fertig, auch die dazu notwendige Summe «im oberen sechsstelligen Bereich» sei inzwischen bewilligt. Nun müsse nur noch ein Bauleiter gefunden werden.

Trier (dpa/lrs) - Der Goldschatz im Rheinischen Landesmuseum Trier wird nach einem Diebstahlversuch vor mehr als einem Jahr nun doch erst ab Sommer 2021 wieder ausgestellt. Das Münzkabinett mit einer neuen Panzervitrine für den Schatz müsse noch umgebaut werden, sagte Museumsdirektor Marcus Reuter in Trier. „Es wird alles sicherer.“ Der Plan sei fertig, auch die dazu notwendige Summe „im oberen sechsstelligen Bereich“ sei inzwischen bewilligt. Nun müsse nur noch ein Bauleiter gefunden werden.

Bei dem Einbruch waren Unbekannte am 8. Oktober 2019 über ein Fenster in das Museum gelangt. Trotz brachialer Gewalt gelang es ihnen aber nicht, im Münzkabinett den Glaskubus über dem Schatz mit seinen gut 2600 Münzen aus purem Gold zu öffnen. Der rund 18,5 Kilogramm schwere Schatz ist derzeit an einem sicheren, geheimen Ort untergebracht. Zuvor hatte das Museum gehofft, den Schatz diesen Herbst wieder zeigen zu können.

Die Wiedereröffnung des Münzkabinetts im Museum solle in 2021 groß gefeiert werden, kündigte Reuter an. „Wir sagen ja immer: Wer in Trier gewesen ist, der muss nicht nur die Porta Nigra gesehen haben, sondern auch den Goldschatz.“ Der weltweit größte Goldschatz der römischen Kaiserzeit sei das absolute Aushängeschild des Museums.

Er war 1993 überraschend bei Bauarbeiten für ein Parkdeck in der ehemaligen Römerstadt gefunden worden. Sein archäologischer Wert ist nach Angaben der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz unschätzbar. Die mutmaßlichen Täter waren ohne Beute geflüchtet. Von ihnen fehlt nach Angaben der Trierer Polizei bislang jede Spur.