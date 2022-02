Worms (dpa/lrs) - Trickbetrüger haben in Worms rund 90.000 Euro von einer 83-jährigen Frau erbeutet. Die Täter hätten die Seniorin am Montagmittag angerufen und sich als deren Tochter ausgegeben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Diese sei angeblich in einem schweren Verkehrsunfall verwickelt, bei der ein Mensch ums Lebens gekommen sei. Daraufhin habe eine vermeintliche Rechtsanwältin und ein Staatsanwalt den Hörer übernommen. Sie haben demnach eine hohe Bargeldsumme verlangt, damit ihre Tochter aus dem Gefängnis entlassen werden kann.

Die Beteiligten haben sich laut Polizei zunächst auf eine Summe von 40.000 Euro geeinigt, die die Betrüger vor der Haustür der Seniorin abholten. Kurze Zeit später hätten die Täter sich erneut bei der 83-Jährigen gemeldet und weitere 50.000 Euro für Honorargebühren und Nebenkosten verlangt, die die Frau ihnen ebenfalls übergeben habe. Erst als die Frau ihre eigene Tochter kontaktiert habe, habe sie gemerkt, dass sie Opfer eines Betrugs geworden sei. Die Fahndung nach den Tätern blieb zunächst erfolglos.