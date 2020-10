Nach den Einbrüchen in der rheinland-pfälzischen Tourismusbranche wegen der Corona-Pandemie hat sich die Situation etwas verbessert. Dabei ist naturnaher Urlaub fernab der Zivilisation gefragter denn je.

Koblenz (dpa/lrs) - Die Wanderschuhe geschnürt, den Rucksack gepackt und ab nach draußen. Mit Aktivurlaub und Naturerlebnissen scheint Rheinland-Pfalz in Zeiten von Corona bei Urlaubern zu punkten. Neben Campingplätzen und Ferienwohnungen waren insbesondere die 24 Trekkingcamps in der Eifel, im Hunsrück-Hochwald oder in der Pfalz und im Soonwald in diesem Jahr nach Angaben der Betreiber gut besucht.

«Mit Rucksackverpflegung und eigenem Zelt können die Camps für maximal eine Übernachtung online gebucht werden», sagte Iris Müller von der Hunsrück-Touristik GmbH. Sie seien - nur zu Fuß - jeweils über eine Tageswanderung zu erreichen. Noch bis Ende Oktober sind die Camps für Buchungen offen.

Die 15 Plätze in der Pfalz konnten aufgrund der Corona-Beschränkungen erst am 18. Mai öffnen, geplant war eine Öffnung zum 1. April. Zudem wurden die Abstände zwischen den Zelten vergrößert, die Kapazitäten also zum Teil von sechs auf vier Zelte heruntergefahren. Die Buchung wurde umgestaltet, um alle Kontakte nachverfolgen zu können; sämtliche Plätze wurden mit Desinfektionsmittel ausgestattet.

Dennoch habe die Auslastung von Juni bis August in der Pfalz bei über 90 Prozent gelegen, sagte Uta Holz, Geschäftsführerin des Südliche Weinstraße e.V.. Im Vorjahreszeitraum seien es rund 50 Prozent gewesen. Im Vergleich zu 2019 ergebe sich bisher eine Zunahme der Trekkingcamp-Buchungen um 22 Prozent bei einer Auslastung von rund 82 Prozent.

Bei den zwei Plätzen, die in der Eifel auf rheinland-pfälzischem Boden liegen, ist die Zahl der Buchungen nach Angaben der Eifel Tourismus GmbH von Mitte Mai bis Ende September um mehr als acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Im Nationalpark Hunsrück-Hochwald sind in diesem Jahr drei Trekkingcamps eröffnet worden, allerdings erst im August. Je zwei Plattformen bieten Platz für jeweils ein bis zwei Zelte. «Seit der Eröffnung sind die Camps an den Wochenenden durchgehend sehr gut belegt, und auch für die Werktage verzeichnen wir eine gute Nachfrage», sagte Guido Lotz vom Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald. Im September seien die Camps, von denen eines im saarländischen Teil des Nationalparks liegt, an zwei Wochenenden fast ausgebucht gewesen.

Der Trend zu möglichst kontaktlosem Reisen kam noch einer anderen Übernachtungsmöglichkeit zugute: den sogenannten Sleeperoo Cubes. Diese zwölf Kubikmeter großen Design-Schlafwürfel wurden in diesem Jahr erstmals aufgestellt auf der Burg in Kastellaun im Rhein-Hunsrück-Kreis, auf dem Burgkopf bei Büdlich (Landkreis Bernkastel-Wittlich) und bei den Pfalz-Lamas in Völkersweiler (Landkreis Südliche Weinstraße).

Sie als Übernachtungsmöglichkeit anzubieten, sei zwar schon im vergangenen Jahr geplant gewesen. Das Vorhaben habe dann aber gut in die aktuelle Zeit gepasst, sagte Hunsrück-Touristik-Managerin Müller. Auf der Burg in Kastellaun gab es nach Angaben der Tourist-Information seit Ende Mai 37 Übernachtungen beziehungsweise 79 Gäste. In Büdlich waren es rund 50 Übernachtungen. Im August sei der Würfel komplett ausgebucht gewesen, teilte die dortige Tourist-Information mit.