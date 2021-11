Jockgrim/Wörth (dpa/lrs) - Eine Trauung bei Kerzenschein hat im südpfälzischen Jockgrim (Kreis Germersheim) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Anwohnerin hatte am Freitagabend im Gebäude der Verbandsgemeinde ein Lichtflackern und Personen beobachtet und die Polizei alarmiert, wie diese am Samstag mitteilte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, ertappten sie aber keine Einbrecher, sondern trafen auf einen Standesbeamten und ein Brautpaar bei einer abendlichen Trauung. «Nach erfolgter Gratulation wurde die Örtlichkeit wieder verlassen», hieß es abschließend in einer Mitteilung der Polizei.

