Kaiserslautern (dpa/lrs) - Der 1. FC Kaiserslautern hat am 21. Spieltag der 3. Fußball-Liga ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und so einen perfekten Jahresstart gefeiert. Am Samstagnachmittag gewannen die Roten Teufel gegen den SV Meppen zuhause souverän mit 4:0 (2:0) und sprangen mit ihrem zehnten Saisonsieg mit nun 36 Punkten auf Tabellenplatz zwei.

Vor 500 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion begann Kaiserslautern stark und lag nach Toren von Boris Tomiak (7. Minute) und Hendrick Zuck (9.) bereits früh mit 2:0 in Führung. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel war es dann erneut Zuck, der mit dem 3:0 die Partie zu Gunsten der Roten Teufel entschied. Mike Wunderlich ließ nach 61 Minuten den 4:0-Endstand folgen.