Mainz (dpa/lrs) - Zum Tode des ehemaligen sowjetischen Staatspräsidenten Michail Gorbatschow hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) eine Trauerbeflaggung in Rheinland-Pfalz angeordnet. Anlässlich der Trauerfeierlichkeiten zum Tod Gorbatschows am Samstag in Moskau werden an den obersten Landesbehörden die Fahnen auf Halbmast gesetzt, wie die Staatskanzlei in Mainz mitteilte. „Wir haben Michail Gorbatschow viel zu verdanken“, sagte Dreyer. „Er steht für Glasnost und Perestroika und hat damit nicht nur mehr Freiheit für Millionen Menschen in Mittel und Osteuropa gebracht, sondern auch den Weg frei gemacht für die Wiedervereinigung von Deutschland.“