Wegen der verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Trauerbeflaggung für alle öffentlichen Gebäude an diesem Freitag angeordnet. «Wir sind in Gedanken bei den Opfern und ihren Angehörigen», sagte sie am Donnerstag. Auch in Rheinland-Pfalz lebten sehr viele Menschen, die Verwandte oder Freunde im Erdbebengebiet verloren hätten oder um sie bangten.

Mainz (dpa/lrs) - In dem Bundesland seien bereits viele Sammelaktionen von Privatleuten und Organisationen für Sach- und Geldspenden angelaufen, erklärte Dreyer weiter. Die Landesregierung stehe in Kontakt mit türkischen Vereinen und Verbänden, um zu schauen, welche Hilfe konkret vor Ort von Rheinland-Pfalz aus geleistet werden könne.

Am frühen Montagmorgen hatte ein Beben der Stärke 7,7 das türkisch-syrische Grenzgebiet erschüttert. Montagmittag folgte dann ein weiteres Beben der Stärke 7,6 in derselben Region. Weiter werden unzählige Menschen vermisst, mehr als 17.000 Todestopfer wurden bereits bestätigt.