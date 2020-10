Saarbrücken (dpa/lrs) - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge in Saarbrücken sind vier Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Am Mittwoch habe der 31-jährige Fahrer eines Transporters in einer Kurve in Rodenhof aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Auf der Gegenfahrbahn kollidierte er demnach mit einem Auto und kippte auf die Seite. Der Transporterfahrer sowie die beiden Insassen des Autos, zwei Frauen im Alter von 19 und 44 Jahren, wurden schwer verletzt. Der 23 Jahre alte Beifahrer im Transporter wurde leicht verletzt.