Bitburg (dpa/lrs) - Ein 64-jähriger Fußgänger ist in Bitburg (Eifelkreis Bitburg-Prüm) am Freitagmorgen von einem Traktor angefahren und schwer verletzt worden. Anscheinend hatte der 34-jährige Fahrer des Traktors den Fußgänger beim Abbiegen nicht gesehen, wie die Polizei mitteilte. Der 64-Jährige, der die Straße überqueren wollte, habe durch den Zusammenprall das Bewusstsein verloren und sei auf die Fahrbahn gestürzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Trier ordnete ein Unfallgutachten an. Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.