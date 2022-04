Bei einem Traktorunfall auf einem Waldweg bei Klausen (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist der 65 Jahre alte Fahrer des Traktors gestorben. Ein mitfahrendes Kind wurde bei dem Unfall am Samstagnachmittag leicht verletzt, wie die Polizeiinspektion Wittlich mitteilte. Demnach kippte der Traktor aus bisher ungeklärter Ursache rückwärts in einen Seitenbach und kam kopfüber zum Liegen. Der Fahrer wurde unter dem Traktor eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der 13-jährige Junge, der auf dem Traktor mitfuhr, konnte laut Polizei im letzten Moment abspringen und wurde nur leicht verletzt.

Berlin (dpa/lrs) - Ein Notarzt, Rettungskräfte, die Notfallseelsorge, Polizei und Feuerwehr waren den Angaben zufolge an der Unfallstelle im Einsatz.