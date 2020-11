Saarbrücken (dpa) - Fünf Monate nach dem Gewinn des ersten deutschen Meistertitels haben sich der Tischtennis-Bundesligist 1. FC Saarbrücken und sein Trainer Slobodan Grujic überraschend getrennt. Der Verein gab am Dienstag die Auflösung des ursprünglich noch bis 2021 laufenden Vertrags bekannt. «Ich hatte eine sehr gute Zeit in Saarbrücken, die in der deutschen Meisterschaft ihren Höhepunkt fand. Jetzt reizt es mich, noch einmal eine neue Herausforderung zu suchen», sagte der 47 Jahre alte Serbe. Nach Angaben des FCS wird es bis zum Ende der Saison eine interne Nachfolgeregelung geben.

