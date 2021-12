Mainz (dpa/lrs) - Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich am Wochenende auf neblig-trübes Wetter einstellen. Überwiegend sei es stark bewölkt, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Lediglich im Süden könne sich die Sonne zwischendurch mal kurz zeigen. Zwar sei es meist niederschlagsfrei, doch Sprühregen sei nicht ausgeschlossen. Immerhin sei es relativ mild bei Höchsttemperaturen von fünf bis neun Grad, so die DWD-Expertin.