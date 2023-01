Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet am Freitag trübes Wetter und zeitweise etwas Regen, der im Bergland als leichter Schnee fällt. Dabei sind Neuschneemengen bis zu drei und im Nordoststau auch bis fünf Zentimeter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag in Offenbach mitteilte. Es besteht eine geringe Glättegefahr und im Bergland sind Dauerfrost und Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern möglich. Im Tagesverlauf schwächen die Niederschläge ab. Die Höchsttemperaturen erreichen bis zu vier und im Bergland um die null Grad.

Offenbach (dpa/lrs) - In der Nacht auf Samstag kommt es verbreitet zu leichtem Frost zwischen null und minus drei Grad. Vor allem im Bergland gibt es örtlich Glätte und geringe Schnefälle. Ansonsten wird es bewölkt und oft niederschlagsfrei bei Tiefstwerten bis zu minus zwei Grad und in höheren Lagen bis minus vier Grad. Der Samstag startet anschließend bewölkt, bevor es im Tagesverlauf zu Auflockerungen kommt und auch etwas Sonne möglich ist. Ansonsten bleibt es weitgehend niederschlagsfrei bei Tageshöchstwerte bis zu fünf Grad.

