Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland erwartet trübes Wetter in den kommenden Tagen. Der Dienstag startet meist wolkig und weitgehend niederschlagsfrei, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 26 Grad, in Hochlagen sind um die 19 Grad möglich. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Offenbach (dpa/lrs) - Am Mittwoch erwarten die Meteorologen erneut wolkiges bis teils stark bewölktes Wetter. In der Nordwesthälfte ist am Vormittag mit leichten Schauern zu rechnen. Die Temperaturen steigen auf 22 bis 26 Grad, in Hochlagen sind um die 19 Grad zu erwarten. Am Donnerstag sind dann im Norden einige Schauer und Gewitter mit Starkregen möglich. Im Süden bleibt es meist niederschlagsfrei.

DWD-Vorhersage