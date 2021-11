Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist am Dienstag mit bedecktem und teilweise neblig-trübem Wetter zu rechnen. Dabei kann es zu schwachem Wind und örtlich zu Sprühregen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen bei 4 bis 9 Grad. In der Nacht zum Mittwoch bleibt es stark bewölkt und stellenweise kommt es zu Nebel bei Tiefsttemperaturen von 5 bis 3 Grad, in Hochlagen nur bis zu 1 Grad.

Auch am Mittwoch ist wieder mit stark bewölktem Herbstwetter inklusive Sprühregen zu rechnen. Zudem kommt es zu schwachem bis mäßigem Wind aus Südwest bis West bei Höchsttemperaturen zwischen 5 und 8 Grad, entlang des Rheins auch mit bis zu 11 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es stark bewölkt, und stellenweise ist mit etwas Regen und Nebel zu rechnen. Die Tiefstwerte liegen bei 5 bis 2 Grad.

