Offenbach (dpa/lrs) - Für die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland startet die Woche ungemütlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte, beginnt der Montag zunächst heiter. Im Laufe des Tages wird es zunehmend stark bewölkt mit gebietsweisem Regen, der schauerartig und gewittrig ausfallen kann. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 Grad in der Eifel und 28 Grad in der Vorderpfalz.

In der Nacht zu Dienstag bleibt es weiter stark bewölkt bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad. Zeitweise regnet es, in manchen Gebieten kann es zu Unwettern kommen.

Am Dienstag bleibt es ebenfalls stark bewölkt mit kurzen sonnigen Abschnitten. Im Laufe des Tages rechnet der DWD mit schauerartigen, teils kräftigen Regenfällen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 23 Grad, im höheren Bergland auf 18 Grad.

