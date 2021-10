Offenbach (dpa/lrs) - In Rheinland-Pfalz und im Saarland wird das Wetter am Donnerstag grau und trüb. Am Vormittag kann es Nebel und leichten Regen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen in Offenbach mitteilte. Später bleibt es überwiegend niederschlagsfrei, die Wolken lockern aber nur zögerlich auf. Die Temperaturen erreichen maximal 15 bis 17 Grad. In der Nacht zu Freitag sinken die Werte auf 8 bis 4 Grad, in der Eifel kann es sogar minus ein Grad kalt werden. Örtlich kann es Bodenfrost geben.

Der Freitag beginnt laut DWD-Vorhersage zunächst heiter, später ziehen von Osten her dichtere Wolken heran. Dazu werden Höchsttemperaturen zwischen 15 und 18 Grad erwartet. Zu Beginn der Schulferien wird es am Samstag teils sonnig, teils heiter bei Temperaturen bis 17 Grad.