Bad Ems (dpa/lrs) - Der Tourismus in Rheinland-Pfalz hat langsam wieder Fahrt aufgenommen. Zwar lagen die Besucher- und Übernachtungszahlen im Juli weiterhin unter denen des Vorjahres, doch bei weitem nicht mehr so drastisch wie noch im Juni. Laut Mitteilung des Statistischen Landesamts in Bad Ems vom Freitag wurden im Juli 2020 rund 981 000 Gäste gezählt und damit 6,6 Prozent weniger als im Vergleichsmonat 2019. Die Zahl der Übernachtungen sank um 8,7 Prozent auf 2,83 Millionen.

Noch im Juni hatten sowohl die Besucher- als auch die Übernachtungszahlen rund 40 Prozent unterhalb des Vorjahresmonats gelegen. Seit dem 18. Mai dürfen die Betriebe unter Einhaltung der Corona-Abstands- und Hygieneregeln wieder öffnen.