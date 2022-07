Die Tourismusbranche in Rheinland-Pfalz blickt nach eigenen Angaben zuversichtlich auf das aktuelle Urlaubsgeschäft. Die Buchungslage sei insgesamt zufriedenstellend, die zehn touristischen Regionalagenturen verzeichneten einen positiven Buchungstrend für die Sommerferien, teilte die Marketinggesellschaft Rheinland-Pfalz Tourismus am Freitag mit. Die schon seit Jahresbeginn gestiegene Nachfrage nach Urlaub in Rheinland-Pfalz habe sich im Mai und Juni verstärkt. «Für die Ferien zeigt sich nun, dass viele Gastgeber und touristische Betriebe in einem Teil der rheinland-pfälzischen Regionen an den Wochenenden nahezu ausgebucht sind - so zum Beispiel im Hunsrück, in der Eifel und an der Mosel», erklärte die Marketinggesellschaft.

Koblenz (dpa/lrs) - Unter der Woche gebe es aber dort vielerorts noch freie Kapazitäten, in anderen Regionen durchaus auch noch an den Wochenenden, hieß es weiter. Im Unterschied zum Vorjahr mit deutliche Buchungsspitzen in den Sommerferien verteilten sich in diesem Jahr in einigen Regionen die Buchungsanfragen über einen längeren Zeitraum bis hinein in den Herbst. Insgesamt gebe eine klare Tendenz zu kurzfristigen Buchungen.